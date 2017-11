Eu sou a Sofia Barroso Sá, nasci a 14 de março de 2004, logo tenho 13 anos. Moro na União de Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre, no concelho de Belmonte, terra também conhecida por ter dado ao mundo o descobridor do Brasil, Pedro Álvares Cabral. Jogar golfe para mim também tem sido uma aventura.

Comecei a jogar golfe aos sete anos de idade com a minha irmã, porque o meu pai também se tinha iniciado pouco tempo antes no âmbito duma formação para professores de educação física.

Numa das idas com a minha mãe e irmã para ver o meu pai jogar na Quinta da Bica, campo este perto da nossa casa, experimentei e adorei.

A partir daí comecei a frequentar o campo regularmente, abandonando o futebol por ser a única menina, mantendo a prática do taekwondo, que frequentava duas vezes por semana. Atualmente só sou federada no golfe embora esteja sempres inscrita nos Clubes do Desporto Escolar, onde já fui Campeã Regional de Ténis de Mesa 2016 e Badminton em 2017

No que toca ao golfe, o primeiro campo de 18 buracos que eu pisei foi na Aroeira, quando estávamos de férias. Foi muito divertido para mim e para a minha irmã, embora não tivesse sido pelas razões do jogo, mas porque o meu pai alugou um 'buggie'. Nesse dia não dei grande importância ao jogo, situação que aborreceu o meu pai.

Aos oito anos (2012), participei no meu primeiro torneio de golfe no campo de Montebelo em Viseu e ao fim de meia dúzia de torneios (2013), sagrei-me Campeã Nacional sub10 no campo do Oporto quando eu tinha apenas nove anos e senti-me muito feliz, apesar de ter sido uma surpresa, para mim era só mais um torneio.

No ano seguinte (2014), não consegui renovar o título nacional. Fiquei muito nervosa no 2.º dia de jogo, embora tivesse feito um excelente resultado no primeiro dia. Foi uma lição. Mas fiquei muito feliz por ter ganho a minha irmã gémea, Maria.

Durante os dois anos seguintes continuei a jogar os 'drives' organizados pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG), têm sido muito importantes na minha progressão e também a ajuda do meu pai que foi obtendo competências no ensino do golfe, tornando-se o meu treinador.

No ano de 2016 o meu pai mudou-me para o clube de golfe de Vila Nova de Santo Estêvão – Benavente. Esta mudança deveu-se às minhas falhas no 'putter' e noutras partes do jogo devido às limitações do campo onde treinava habitualmente, por isso encontrava-me um pouco desmotivada.

Foi uma aposta vencedora, fui bem acarinhada pelo clube e passei a ir com alguma frequência ao campo de Santo Estevão com a minha irmã e o meu pai.

A partir dessa altura comecei a jogar nos campos do grupo Orizonte, mas principalmente a treinar as várias componentes do jogo no Ribagolfe, para mim tem um dos melhores espaços de treino do País.

Os resultados rapidamente começaram a surgir, baixando o handicap em quase todos os Drives da FPG e sagrei-me Campeã Nacional de Sub 12 no Campo de Golfe do Jamor, sentindo nesse dia muita felicidade porque era um título que eu pretendia ganhar.

Quinze dias mais tarde viria também a ganhar na minha primeira participação, o Oceânico World Kids Golf Girls – 2016. A inscrição foi uma oferta dos meus pais por ter tido boas notas escolares.

Quanto ao ano 2017, tem sido uma aventura fantástica. Eu chamo-lhe aventura porque tenho feito grandes deslocações com o meu pai para treinar e jogar os torneios da FPG, pois o campo de golfe mais perto da minha residência fica a 120 Km (Montebelo – Viseu), e os torneios são todos no litoral.

Assim, no início da época juntamente com o meu pai delineámos os torneios que iria participar e optei por fazer os torneios do circuito principal FPG, Campeonato Absoluto-Peugeot e Taça da FPG – BPI e alguns Drives, que são os torneios de formação de um dia, por forma a obter os requisitos para participar no Campeonato Nacional de Jovens.

Quando a época desportiva de 2017 está a chegar ao fim e faço um balanço, só posso dizer que tem sido um ano especial e emocionante para mim pois, fui Vice- Campeã Nacional em Sub-14, joguei pela Seleção Feminina no Campeonato da Europa, o que me fez sentir muito orgulhosa por representar e ter o símbolo ao peito do meu País, fui convocada pela FPG para jogar dois torneios Internacionais o Young Masters na Noruega e English Girls Under 16/14 Open Amateur Championship, fui a primeira senhora a ganhar em oitenta anos de existência a Taça Mendes D´Almeida, em Vidago, e tornei-me a jogadora mais jovem a vencer a Taça da Federação Portuguesa de Golfe - BPI.

Este último torneio fez-me sentir bastante feliz por ser um dos torneios mais importantes da FPG e foi ganho com estratégia e logo frente a uma grande jogadora que eu admiro, Sara Gouveia.

Mas, este crescimento no golfe, só tem sido possível com apoio do meu Município, da Federação Portuguesa Golfe, e principalmente da minha família que faz um grande esforço para eu jogar este desporto.

Muitas vezes as pessoas perguntam-me porquê o golfe uma vez que nem tenho campo perto de mim para treinar.

Dou sempre a mesma resposta dizendo que é um jogo que me apaixonei desde a primeira vez que experimentei, cada torneio é sempre diferente, depende só de mim, por ter de saber ganhar e perder com "fairplay" e por ser também um jogo de humildade e disciplinador.



Autor: Sofia Barroso Sá