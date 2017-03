Infelizmente são cada vez mais recorrentes as histórias dramáticas como as de Olga Korbut. Aos 61 anos, a antiga ginasta da União Soviética devia estar a limpar o pó aos muitos troféus e medalhas que ganhou, mas ao invés tem de os vender. Caso contrário morre à fome.

Aquela que foi uma das estrelas dos Jogos Olímpicos de Munique (1972) e Montreal (1976) – seis medalhas, quatro delas de ouro – teve de se desfazer de alguns troféus no valor de 217 mil euros. "As medalhas salvaram Korbut da fome", intitulava o ‘gazeta.ru’, um dos jornais russos com eco no estrangeiro.

Continuar a ler