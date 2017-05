Continuar a ler

Destaque ainda para o K2 1.000 de Emanuel Silva e João Ribeiro, quartos no Rio2016, que venceram a sua meia-final, em 3.20,744 e com isso também vão disputar as medalhas.Teresa Portela será uma das nove a lutar pelas medalhas em K2 200 e 500, após ter sido, respetivamente, segunda e terceira.Também a lutar pelo pódio vão estar o K2 500 de Joana Vasconcelos e Francisca Laia e a C2 1.000 de Hélder Silva e Nuno Silva, ambos em segundo, bem como a C1 1.000 de Nuno Barros, que ganhou a sua série.Entre os cerca de 300 atletas em competição em Montemor-o-Velho estão vários campeões europeus, mundiais e olímpicos, com destaque para o alemão Sebastian Brendel e a neozelandesa Lisa Carrigton.Portugal, que em 2016 conquistou oito medalhas nesta Taça do Mundo, apresenta a mais ampla representação da sua história em provas da federação internacional, com 40 canoístas nas diversas distâncias.