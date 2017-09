Três dos quatro vencedores de categorias da terceira edição do prémio EDP Mar Sem Fim conseguiram-no em ondas da Nazaré, com a de melhor turbo, de João Macedo, a ocorrer em São Miguel, nos Açores.Na cerimónia de atribuição dos galardões, em Lisboa, João Guedes venceu a conquista da maior onda em 'tow in' (puxado por uma moto de água), na Nazaré, enquanto Alex Botelho conseguiu em águas nazarenas a maior onda remada.Nic von Rupp conseguiu o galardão de maior queda ('wipeout') na Nazaré, enquanto o prémio distinguiu Joana Andrade como 'best girl' e António Laureano, de 14 anos, como melhor 'rookie'.

Autor: Lusa