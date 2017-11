Continuar a ler

O luso, 39.º jogador mundial, foi derrotado pelos parciais de 3-11, 11-8, 12-14, 11-9, 10-12 e 4-11.



Também Marcos Freitas, n.º 17 do ranking, ficou pelo caminho, ao perder com o chinês Xin Xu, atual número três mundial, ainda que tenha vendido cara a derrota por 4-3.



Depois de seis jogos que penderam para cada lado de forma alternada, pelos parciais de 8-11, 14-12, 10-12, 11-7, 8-11 e 11-7, o campeão olímpico por equipas nos Jogos do Rio'2016 decidiu o encontro ao bater Freitas por 7-11.



Os portugueses Marcos Freitas e Tiago Apolónia foram este sábado eliminados nos oitavos de final do Open da Alemanha, a decorrer em Magdeburgo.Apolónia, que na sexta-feira se tornou no primeiro mesatenista luso a vencer um campeão olímpico , ao bater o chinês Zhang Jike, caiu frente a Chun Tin Wong, de Hong Kong, 12.º jogador do ranking mundial, por 4-2.

Autor: Lusa