Quem também teve razões para sorrir esta sexta-feira foi Marcos Freitas, que derrotou (4-2) o japonês Tomokazu Harimoto, atleta de 14 anos que se tornou o mais jovem jogador de sempre a ganhar um open do circuito mundial.



O mesa-tenista madeirense entrou a perder (11-9) mas acabou por consumar a reviravolta nos dois sets seguintes (11-8 e 16-14). O asiático ainda respondeu (11-9) mas a experiência de Marcos Freitas acabou por vir ao de cima nos dois sets seguintes (11-7 e 11-8).



A segunda ronda decorre já este sábado, sendo que Tiago Apolónia terá pela frente o 12.º classificado do ranking ITTF, Wong-Chun Ting, do Hong Kong, enquanto Marcos Freitas enfrenta o chinêx Xu Xing, medalha de bronze no último Campeonato do Mundo.

Tiago Apolónia alcançou um feito memorável esta sexta-feira, na primeira ronda do mapa final do Open da Alemanha, ao triunfar perante o atual vice-campeão olímpico, Zhang Jike, em cinco sets (4-1).O chinês, que foi medalha de ouro em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres, foi surpreendido pelo português nos dois primeiros sets (11-9 e 11-7), tendo reagido no terceiro (11-7). Porém, foi sol de pouca dura, já que Apolónia voltou à carga e, já depois de sair por cima no quarto set (11-9), carimbou a vitória no quinto, com um parcial esmagador (11-3).