Continuar a ler

Quanto a Diogo Chen, o único sem entrada direta para o quadro principal, terminou em primeiro na fase de grupos e foi depois eliminado na ronda de qualificação, ao perder por 4-3 com o italiano Marco Rech Daldosso.



Chen também participa na competição de sub-21 e ficou diretamente apurado para a 1.ª ronda do mapa final, na qual ganhou ao belga Valentin Pieraert (3-0), para depois perder com o sueco Truls Moregard (3-0). Quanto a Diogo Chen, o único sem entrada direta para o quadro principal, terminou em primeiro na fase de grupos e foi depois eliminado na ronda de qualificação, ao perder por 4-3 com o italiano Marco Rech Daldosso.Chen também participa na competição de sub-21 e ficou diretamente apurado para a 1.ª ronda do mapa final, na qual ganhou ao belga Valentin Pieraert (3-0), para depois perder com o sueco Truls Moregard (3-0).

Portugal deixou de ter participantes no Open de ténis de mesa da Polónia, em Czestochowa, com a eliminação de João Monteiro e João Geraldo nas duas primeiras rondas do quadro principal.Monteiro jogou contra o francês Mehdi Bouloussa e ganhou, por 4-3, para ser afastado na segunda ronda pelo japonês Kai Yoshida, também por 4-3, após duas lideranças no marcador e com 16-14 no último set. Já Geraldo não passou da primeira ronda: o francês Abdel-Kader Salifoi ganhou-lhe por 4-1.

Autor: Lusa