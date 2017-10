O português Ricardo Santos passou esta sexta-feira o 'cut' do Open de Hainan, na China, ao concluir a segunda volta com 144 pancadas (Par do campo), integrando o grupo dos 60.ºs classificados.Depois de na quinta-feira ter realizado uma primeira volta comprometedora, ao concluir com 75 pancadas, três acima do Par do campo, Ricardo Santos recuperou hoje e efetuou três abaixo (69), resultado que lhe permitiu passar à justa o 'cut'.O jogador português vai assim disputar no fim de semana as duas últimas voltas da prova, que é liderada pelo sul-africano Erik van Rooyen com um total de 132 pancadas (12 abaixo), menos uma do que o indonésio Rory Hie, segundo classificado.

Autor: Lusa