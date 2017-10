O português Ricardo Melo Gouveia realizou esta sexta-feira um percurso abaixo das expetativas, caindo para o grupo dos 50, mas conseguiu passar o cut do Open de Itália em golfe, prova do European Tour, a decorrer em Monza.Melo Gouveia, que na quinta-feira realizou um bom primeiro percurso, terminando no grupo dos 17.ºs, ao efetuar 67 pancadas (quatro abaixo do Par do campo), esteve menos bem hoje e fez um percurso dentro do Par (71), caindo muitas posições, mas sem ficar em risco de falhar o cut.O torneio, que na primeira ronda tinha seis jogadores no comando, é liderado pelo neo-zelandês Marcus Fraser, com um total de 129 pancadas (67+62).

Autor: Lusa