O português Ricardo Melo Gouveia terminou esta quinta-feira no 17.º lugar, com mais 13 golfistas, o primeiro dia do Open de Itália, prova pontuável para o European Tour, a decorrer em Monza.Com um total de 67 pancadas (quatro abaixo do par), Ricardo Melo Gouveia entregou um cartão livre de bogeys (uma pancada acima do par) e com quatro birdies (uma abaixo).O torneio italiano é liderado por um sexteto, composto pelos ingleses Eddir Pepperell e Matt Wallace, o tailandês Kiredech Aphibarnrat, o sueco Alexander Björk, o italiano Francesco Molinari e o galês Jamie Donaldson, todos com 64 pancadas.

Autor: Lusa