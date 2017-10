O português Ricardo Melo Gouveia caiu este sábado para o 64.° lugar do Open de Itália, prova do European Tour, a decorrer em Monza.Depois de na sexta-feira ter passado o cut da prova em 50.°, Melo Gouveia precisou de 74 pancadas, este sábado, três acima do Par do campo, para completar o percurso, entregando um cartão com um birdie (uma pancada abaixo do Par do buraco) e quatro bogeys (uma acima).O torneio é liderado pelo inglês Matt Wallace, com 196 pancadas.

Autor: Lusa