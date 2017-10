Continuar a ler

O golfista português terminou a prova com um total de 278 pancadas, seis abaixo do Par do campo.



O português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo em 56.° lugar o Open de Itália em golfe, prova do European Tour, que decorreu em Monza.Depois de no sábado ter terminado em 64.°, hoje, Melo Gouveia subiu oito posições, graças a um cartão na ronda final com seis birdies (uma pancada abaixo do Par do buraco) e um bogey (uma acima).

Autor: Lusa