Os golfistas portugueses Ricardo Melo Gouveia e José-Filipe Lima estão praticamente eliminados do Open de Joanesburgo, na África do Sul, prova do circuito europeu cuja segunda volta foi interrompida devido à falta de luz natural.Depois de no primeiro dia terem ficado muito abaixo na classificação, numa volta interrompida devido à chuva, esta sexta-feira os dois lusos não melhoraram a prestação, tendo Filipe Lima concluído a segunda volta com 141 pancadas (uma abaixo do Par do campo), sendo para já 106.º, enquanto Melo Gouveia ainda não terminou, mas segue provisoriamente na posição 148, com uma pancada acima do Par.A prova, cujo 'cut' será definido na manhã de sábadp e para o qual os portugueses não seguirão, é liderada para já pelo inglês Paul Waring.

Autor: Lusa