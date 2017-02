Continuar a ler

Mas se analisarmos detalhadamente as circunstâncias e virmos o copo meio cheio, será igualmente imperioso reconhecer que Ricardo Melo Gouveia, nos cinco torneios que disputou, esteve lesionado num, teve manifesta pouca sorte nos horários de saída no Dubai e esta semana. O caso de Filipe Lima é bem diferente, pois tem competido pouco. Mas a época está ainda muito no seu início.Voltando ao Open, um torneio do European Tour e do Sunshine Tour, de 1,2 milhões de euros em prémios monetários, disputado no Royal Johannesburg and Kensington Golf Club, contou com 210 participantes, a maior lista de inscritos do ano no circuito europeu, e os portugueses ficaram na segunda metade da classificação.Filipe Lima, residente em França, terminou no 109º lugar (empatado), com 141 pancadas, 2 abaixo do Par, após voltas de 71 e 70, respetivamente ao East Course e ao West Course. "Outro dia difícil", desabafou o profissional da Titleist no Facebook, ao publicar uma fotografia de uma valente carga de água.Quanto a Ricardo Melo Gouveia, residente em Londres, concluiu a prova no 147º posto (empatado), com 143 (73+70) a Par, jogando na primeira volta no West Course e a segunda no East.O profissional da Galvin Green, da TaylorMade e da Srixon só hoje de manhã fechou a segunda volta e jogou três buracos seguidos a Par. Na sua conta no Facebook mostrou que estes quatro cuts falhados não o afetaram demasiado e sabe que o seu nível não está muito longe daquele que lhe permitiu vencer já este ano um torneio do Algarve Pro Golf Tour e fazer um top-25 no Abu Dhabi."Depois de mais um dia que começou com atrasos, só hoje consegui terminar a minha segunda volta. Joguei bastante bem do tee ao green, tendo falhado um pouco na parte dos putts. Fiz -2 e acabei com um total de Par do campo. Apesar de não ter passado o cut, sinto que o jogo está cada vez mais perto e que é uma questão de tempo e de paciência", escreveu o representante do Team Portugal.Já no Twitter, em inglês, acrescentou: "Este jogo tem altos e baixos e é preciso trabalhar no duro todos os dias! Vamos lá para a próxima semana", assinalando depois em "hashtags" a necessidade de manter-se humilde e paciente.Na fase de qualificação do Joburg Open, realizada na quarta-feira anterior ao início do torneio, no Houghton Golf Club, António Rosado igualou o Par-72 do campo, integrou o grupo dos 39º classificados, mas só se apuraram 15, com o cut a fixar-se em 3 pancadas abaixo do Par.Entre 93 jogadores que disputaram a qualificação, Stephen Ferreira foi 69º empatado com 74 (+2).