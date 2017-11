Continuar a ler

O jogador inglês, cinco vezes campeão do Mundo, só descansou quando soube que ambas estavam sãs e salvas. "Falámos por telefone, ela estava muito nervosa, claro. A Laila começou a caminhar em direção ao hotel por entre a multidão e só depois de estarem no quarto respirei de alívio. Mais tarde apercebi-me da verdadeira dimensão do atentado, quando vi as imagens pela CNN pensei: 'isto é sério'. Foi um alívio quando soube que ambas estavam bem."Laila Rouass contou em tempo real através do Twitter o sucedido: "Estamos no meio do atentado, escondidas num congelador de um restaurante. Foi tudo muito rápido, rezamos pela segurança de todos os que cá estão. Ouvimos disparos, a polícia corre pela rua abaixo em bisca de homens armados"