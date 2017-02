Um português entre os melhores do Mundo. Pedro Ramalho, conhecido por Paquito, foi convidado para competir na Copa Podio de Jiu Jitsu, uma das provas mais importantes da modalidade. A chegada ao mediático evento, que será transmitido para todo o mundo pela Fighteria TV, deveu-se ao currículo do jovem de 22 anos.Pedro Ramalho fez história em 2015 ao sagrar-se campeão da Europa e ao vencer o World Jiu Jitsu Pro em Abu Dhabi. Paquito é aluno de Manoel Neto, fundador da equipe Focus Jiu Jitsu, sediada em Matosinhos, e que é já uma referência na formação de outros campeão. Ambos estão de malas feitas para rumar a São Paulo.Dentro de quatro dias, Paquito disputará com mais nove atletas o título da categoria de pesos leves (até 77 kg). O formato da Copa Podio é um Grand Prix dividido em três fases, totalizando 24 confrontos, com aproximadamente 4 horas de duração.

Autor: Ricardo Vasconcelos