A patinadora de velocidade chinesa Shi Xiaoxuan foi suspensa por dois anos e vai falhar a presença nos Jogos Olímpicos de inverno PyeongChang2018, por ter acusado positivo num controlo antidoping, anunciaram esta segunda-feira as autoridades desportivas da China.Os responsáveis chineses esperam ter acionado "um sinal de alarme" no país com a suspensão imposta a Shi, a segunda patinadora chinesa a ser suspensa por doping no espaço de um mês, depois de Li Yanzhe, ter sido punida com quatro anos de suspensão, pelos mesmos motivos.Shi, de 21 anos, acusou positivo a uma substância proibida num controlo antidoping realizado a 14 de dezembro de 2017, de acordo com o comunicado no site oficial da Administração-geral dos Desportos da China, país que vai organizar os Jogos Olímpicos de inverno, em 2022.

Autor: Lusa