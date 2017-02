Pedro Figueiredo regressa na quarta-feira à competição, para disputar o 'Open Madaef', um torneio de 30 mil euros em prémios monetários, a realizar-se no Pullman El Jadida Royal Golf & Spa, em Marrocos.O jogador do Benfica esteve quase uma dezena de dias em Portugal, a assimilar os bons resultados dos últimos meses, designadamente no 'Pro Golf Tour', uma das terceiras divisões do golfe europeu, no qual tem dado cartas, sendo o atual 2.º classificado da respetiva Ordem de Mérito.Andou a "treinar o golfe e treinar o físico", optando por não jogar os torneios do Algarve 'Pro Golf Tour', porque "poderia depois ter uma carga competitiva demasiada e também era necessário treinar um pouquinho aquilo de que estava a precisar", disse ao Gabinete de Imprensa da FPG o português, de 25 anos.No final da época de 2017 deste circuito germânico, que passa por África quando as condições meteorológicas ainda não permitem fazê-lo na Alemanha, os cinco primeiros do ranking receberão o cartão para o 'Challenge Tour', a segunda divisão do golfe profissional europeu e nunca é demais recordar que foi assim, como n.º 1 deste circuito, que Martin Kaymer iniciou uma ascensão que o levou ao posto de n.º 1 do ranking mundial."Figgy" jogou quatro torneios do 'Pro Golf Tour' em 2017 e os resultados foram bastante animadores: 2.º no 'Red Sea Egyptian Classic' (-10), 6.º no 'Red Sea Ain Sokhna Classic' (-13), 13.º no 'Open The Tony Jacklin' (-9) e 2.º no 'Open Casa Green Golf' (-13).Nestes quatro eventos, só por uma vez não ficou no top-10 e curiosamente foi naquele em que até liderou nos dois primeiros dias.Depois de ter conquistado um título do PGA Portugal Tour no final da época passada e de já ter somado esta temporada (2016/2017) dois troféus no Algarve 'Pro Golf Tour', não parece estar muito longe do seu primeiro sucesso no 'Pro Golf Tour'.Repare-se nos cartões que entregou nestes quatro torneios, que decorreram no Egito e em Marrocos: 67+71+68; 70+68+65; 64+71+72; 68+68+67. Todos os campos eram de Par-72, o que significa que nunca jogou acima do Par e que em 12 voltas fez 11 delas abaixo do Par, com um agregado fabuloso de -45!"Tenho sido muito consistente nestes últimos tempos. Desde que o ano começou, creio que só fiz uma volta acima do Par, na Quinta do Lago. É importante porque demonstra consistência", analisou o profissional do Quinta do Peru Golf & Country Club.

Autor: Hugo Ribeiro/FPG