Manuel Barroso, que representou Portugal em quatro edições consecutivas dos Jogos Olímpicos, a última das quais em Atlanta'1996, assume ainda que a FPPM quer aumentar o número de atletas e clubes federados e alargar a prática a todos os distritos de Portugal."Queremos passar dos 900 atletas federados para os 1.500 e aumentar o número de clubes, dos atuais 28 para 50", afirmou o antigo atleta olímpico, acrescentando que a federação pretende também variantes como o 'laser run', competição que junta 800 metros de corrida e uma prova de tiro, cumpridas quatro vezes."O 'laser run' pode ser uma primeira abordagem ao pentatlo moderno, pode ser uma forma de a modalidade se massificar, se pensarmos no universo de praticantes de corrida", afirmou o presidente da FPPM, que estabeleceu uma parceria com a Câmara Municipal de Alenquer, tendo em vista o desenvolvimento desta variante de um desporto que se tornou olímpico em 1912.Segundo o presidente da FPPM, "o 'laser run' é muito menos oneroso do que o pentatlo e pode ser praticado por pessoas de todas as idades", num único espaço, ao contrário do que acontece com o pentatlo moderno.Manuel Barroso admitiu que o pentatlo moderno - que junta esgrima, hipismo, natação, corrida e tiro - tem de adaptar-se para poder continuar a integrar o programa olímpico.Até aos 17 anos, os atletas praticam tetratlo moderno, que inclui as modalidades de natação, esgrima, corrida e tiro laser, passando depois para o pentatlo, no qual já figura o hipismo.Este ano, Portugal vai ser palco de diversos eventos internacionais, entre os quais etapas do 'Laser Run City' da União Internacional de Pentatlo Moderno (UIPM) e a prova de qualificação europeia para os Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires, em 2018.Além do 'laser run' e do tetratlo, o pentatlo moderno tem variantes como o triatlo moderno (natação, corrida e tiro) e o biatlo moderno (corrida e natação em águas abertas).Portugal esteve representado no pentatlo moderno em cinco edições de Jogos Olímpicos: Helsínquia'1952, Los Angeles'1984, Seul'1988, Barcelona'1992 e Atlanta'1996.