Os dois objetos oferecidos pelo ciclista, que esteve acompanhado pela mãe, têm as cores do Vaticano.



O ciclista eslovaco Peter Sagan, tricampeão mundial, ofereceu esta quarta-feira uma camisola amarela e uma bicicleta branca ao papa Francisco, no final de uma audiência na cidade do Vaticano."Trouxe uma camisola de campeão mundo autografada para si", disse o ciclista ao papa, antes de lhe oferecer também uma bicicleta com a inscrição Francisco.

Autor: Lusa