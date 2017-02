Continuar a ler

Em femininos, Ana Filipa Santos, do Instituto Politécnico de Santarém conquistou o título nacional, completando o percurso em 1:00,06 hora, deixando para trás, Alexandra Domingues, da Universidade do Porto, com 1:14,04 horas, e Inês Lopes, da Associação Académica da Universidade de Aveiro, com o mesmo tempo.Na variante masculina, João Francisco Ferreira, da Associação de Estudantes do ISEG, venceu a competição, perfazendo os 27,5 quilómetros, divididos em corrida e bicicleta, em 52,41 minutos. Em 2º lugar ficou Luis Lopes, da AE ISEL, com 54,10 minutos, e a fechar o pódio, Diogo Silva, da NOVA, com 54,12 minutos.No que toca ao troféu coletivo, a equipa que jogava em casa, o Instituto Politécnico de Santarém, venceu o Campeonato Nacional Universitário, com 77 pontos, deixando a NOVA no 2º lugar, com menos um ponto (76) e a Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico em 3º, com 66 pontos.O campeonato nacional universitário de duatlo partiu do Pavilhão Multiusos de Rio Maior, onde decorreram também as transições. A chegada foi no Centro de Estágios da cidade.