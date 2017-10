Continuar a ler

Portugal vai defrontar no sábado (18h00) a Ucrânia, e no domingo (10h45) a Lituânia. Pela equipa portuguesa marcaram Ricardo (4 golos), Tiago Costa (1), Miguel Rodrigues (3), Pedro Sousa (5), Manuel Augusto (2) e Maxim Secrieru (2).No outro jogo do dia a contar para este torneio de qualificação para o Europeu de Barcelona de 2018, a Ucrânia bateu a Lituânia por 18-7.Portugal vai defrontar no sábado (18h00) a Ucrânia, e no domingo (10h45) a Lituânia.

A seleção portuguesa de pólo aquático venceu esta sexta-feira a República Checa, por 17-9, em jogo da primeira jornada do torneio de qualificação, ronda II, para o Europeu da modalidade, que está a decorrer em Rio Maior.A equipa portuguesa ainda entrou no jogo a perder, mas reagiu e chegou ao final do primeiro dos três períodos já empatada 4-4. A equipa lusa foi assumindo o comando das operações e venceu o segundo período por 4-2, ficando depois com o controlo total, que lhe permitiu um triunfo no final por 17-9.