Frente aos lituanos, Pedro Sousa, com seis golos, foi a grande figura, num encontro em que também marcaram Ricardo Teixeira (1), Nuno Alexandre (1), Miguel Rodrigues (2), Salvador Lopes (2), Rui Moreira (3) e Maxim Secrieru (1)."Fomos claramente superiores frente à Lituânia. Mostrámos o nosso melhor polo aquático. Recuperámos bem física e psicologicamente das anteriores partidas. Estamos satisfeitos com esta participação em Rio Maior e confiantes com o próximo desafio do play-off", disse o selecionador Fernando Leite, em declarações à assessoria da federação de natação.Nesta fase nenhuma equipa era eliminada, mas uma boa colocação permitia que se defrontasse um adversário, em teoria, mais acessível no play-off.Assim, Portugal vai defrontar a Geórgia ou a Eslováquia, 14.º e 13.º do Europeu de Belgrado, respetivamente.