Continuar a ler

Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, congratulou-se com o sucesso de uma candidatura "em que todos os portimonenses, dentro e fora da autarquia, se empenharam, numa mobilização da comunidade".



Os responsáveis do município de Portimão irão nos próximos meses trabalhar em detalhe os acontecimentos que marcarão o ano de 2019, na condição de Cidade Europeia do Desporto. Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão, congratulou-se com o sucesso de uma candidatura "em que todos os portimonenses, dentro e fora da autarquia, se empenharam, numa mobilização da comunidade".Os responsáveis do município de Portimão irão nos próximos meses trabalhar em detalhe os acontecimentos que marcarão o ano de 2019, na condição de Cidade Europeia do Desporto.

Portimão será a Cidade Europeia do Desporto em 2019, anunciou esta sexta-feira a ACES (European Capitals and Cities of Sport Federation). O município algarvio levou a melhor sobre Cascais, que também se candidatou.Os méritos do dossiê da candidatura e os projetos traçados para 2019, quer no âmbito da organização de relevantes eventos, quer ainda na promoção e incremento da prática desportiva e na construção de equipamentos (uma pista de atletismo é a necessidade mais premente), justificaram a confiança dos responsáveis da ACES.

Autor: Armando Alves