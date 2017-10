Continuar a ler

As provas de 100 metros, no atletismo, deram a Portugal as outras duas medalhas, com Pedro Frasco a ser segundo em masculinos e Márcia Araújo terceira em femininos.Na natação, Renata Pinto, vencedora dos 100 bruços, foi sétima nos 100 metros livres, prova em que, na competição masculina, Ricardo Soares fechou no 11.º posto.Portugal esteve representado em mais modalidades, com a equipa de goalball, composta por Alexandre Almeida, Fábio Oliveira, João Macedo, João Sousa e Tomás Delfim, que venceu a Suécia por 8-5.No ténis de mesa, Francisco Malheiro e Paulo Barbosa sofreram ambos derrotas por 3-0 e, no boccia, Tiago Tavares e Luís Costa foram adversários, com Tiago a somar cinco pontos e Luís quatro.