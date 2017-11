Continuar a ler

O Grupo A é constituído por França, Holanda, Alemanha, o Grupo B por Suécia, Suíça, Espanha e Mónaco e, por fim, o Grupo C por Bélgica, Itália, Polónia e Finlândia.Já a equipa feminina, composta por Sofia Araújo e Margarida Fernandes, irá defrontar a Holanda e Grã-Bretanha.O Grupo B é composto pela França, Bélgica, Espanha, Polónia e o Grupo C pela Itália, Suécia, Suíça e Finlândia.Rapidamente feitas as contas de cabeça, como disse o presidente da Federação Portuguesa de Padel, Ricardo da Silva Oliveira, Portugal só defrontará a temível Espanha na final."Não estou no campo, mas sofro tanto como eles. Olhando para este quadro, não jogamos com a Espanha até à final e outra seleção perigosa também é a Itália, que também poderemos só encontrar na final. Os nossos grandes adversários só os vemos na final. O masculino foi um excelente sorteio e o feminino também nos deixa mais tranquilos", afirmou.O representante mostrou-se, então, "muito contente" com o sorteio, mas espera que isso não seja motivo para os atletas relaxarem.Miguel Oliveira e Vasco Pascoal garantiram que isso não irá acontecer e mostraram ambição de chegar à final e vencer."Olhando para este quadro, temos boas possibilidades. Vamos jogar cada jogo como se fosse uma final", afirmou Miguel Oliveira."Acho que somos os favoritos do grupo. Não vou ser falso humilde. Acho que somos superiores. Vamos dar o nosso melhor. O desafio mais complicado é a poderosa Espanha", acrescentou Vasco Pascoal.A equipa feminina, as duas estreantes em campeonatos da Europa, assumiram não conhecerem bem as adversárias."O nível feminino está a aumentar cada vez mais. Não conhecemos os nossos adversários, mas vamos jogar os dois encontros com vontade de ganhar. O nosso principal objetivo é também chegar à final. Só encontrarmos a Espanha na final é bom e dá-nos uma motivação extra. Estamos muito motivados. Temos feito um bom trabalho", afirmou Margarida Fernandes.Também Sofia Araújo reconheceu que o sorteio "calhou bem" e disse esperar aproveitar a "oportunidade" de só encontrar Espanha na final.Portugal tem a responsabilidade de defender o título europeu feminino, conquistado há dois anos na Holanda, e a luta por um lugar no pódio da competição masculina, dominada na última edição pela França.O Campeonato Europeu de Padel vai realizar-se de 13 a 18 de novembro, no Clube de Ténis do Estoril.Para receber os 216 jogadores inscritos na prova, o Clube de Ténis do Estoril vai apresentar o seu novo complexo de padel, constituído por oito courts, sete dos quais cobertos. O court central, com capacidade para cerca de 1000 espectadores, será montado provisoriamente nos 'courts' cobertos de ténis.