Na final de tumbling, Raquel Pinto ficou à porta das medalhas, ao terminar em quarto lugar, com 67.400 pontos, enquanto Ana Rente e Beatriz Martins conseguiram a mesma posição na final de trampolim sincronizado.



No masculino, Diogo Abreu e Diogo Ganchinho não foram além do quinto lugar, com 50.050 pontos na final.



No domingo, último dia de prova, estarão cinco portugueses em competição, com Ana Rente e Beatriz Martins nas meias-finais de trampolim feminino e Diogo Ganchinho, Diogo Abreu e Pedro Ferreira nas semis masculinas.

A equipa feminina portuguesa de duplo mini-trampolim (DMT) conquistou a medalha de bronze no Campeonato do Mundo de ginástica de trampolins, que decorre até domingo em Sófia.A equipa lusa, constituída pelas ginastas Inês Martins, Mafalda Brás, Beatriz Peng e Sara Sousa, terminou no terceiro lugar a final, com 101.100 pontos, menos 3.800 que as vencedoras, a Rússia, e a 1.100 do segundo lugar, ocupado pelo Reino Unido.

Autor: Lusa