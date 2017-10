Continuar a ler

Nesta prestação histórica da seleção nacional, Portugal leva assim o troféu coletivo, quatro medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze.



À entrada para este último dia de competição, a equipa portuguesa já contava com uma clara vantagem para os adversários mais diretos, pelo que só um dia mau lhe poderia roubar o título europeu que já perseguia desde 2011, ano em que se sagrou campeã na Irlanda. Nesta prestação histórica da seleção nacional, Portugal leva assim o troféu coletivo, quatro medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze.À entrada para este último dia de competição, a equipa portuguesa já contava com uma clara vantagem para os adversários mais diretos, pelo que só um dia mau lhe poderia roubar o título europeu que já perseguia desde 2011, ano em que se sagrou campeã na Irlanda.

A seleção portuguesa de surf conquistou este domingo o Eurosurf, que decorreu na praia de Bore, na Noruega, vencendo, além do título coletivo, quatro dos cinco títulos individuais em disputa.Num dia histórico para Portugal, Daniel Fonseca, no bodyboard open, Teresa Padrela, no bodyboard feminino, Carol Henrique, no surf feminino, e João Dantas, no longboard, juntaram ao troféu de equipa a medalha de ouro na respetiva categoria.

Autor: Lusa