Em tumbling, Raquel Pinto ficou à porta do pódio, no quarto posto, com 66.000 pontos, enquanto Maria Barba foi sétima, com 60.400.



Na mesma especialidade, João Saraiva terminou a final masculina no oitavo posto, com 62.000 pontos, enquanto o atleta olímpico Diogo Abreu terminou em sexto a final do trampolim individual masculino.



As ginastas portuguesas Ana Rente e Beatriz Martins conquistaram este sábado a medalha de bronze na final de trampolim sincronizado, no último dia da Taça do Mundo de Ginástica de Trampolins, que decorreu em Loulé.Ana Rente e Beatriz Martins conseguiram uma pontuação de 45.300, conquistando no Pavilhão Municipal de Loulé a medalha de bronze, com a melhor prestação lusa no último dia, que teve ainda presenças em quatro finais.

Autor: Lusa