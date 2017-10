Continuar a ler

Na vertente feminina Marta Nunes e Mariana Candeias (Ginásio Clube Português) alcançaram a final de Dinâmico com 27.010 pontos, nota que lhes valeu a terceira posição.



Em seniores, Bruno Tavares e Beatriz Ferreira (SEA) estrearam-se neste 28.° Campeonato da Europa de Ginástica Acrobática, alcançando uma pontuação de 25.200 e assegurando presença na final individual com o exercício de Equilíbrio que se realiza no domingo.



O Grupo feminino júnior do Acro Clube da Maia conquistou esta quinta-feira a medalha de ouro na final individual com o exercício dinâmico, no Campeonato da Europa de Ginástica Acrobática. Em comunicado, a Federação de Ginástica de Portugal (FGP) adiantou que o grupo composto por Joana Moreira, Rita Ferreira e Beatriz Carneiro obteve uma pontuação de 28.100.No escalão júnior o par Masculino Tomás Filipe/ Henrique Branco (Grupo Dramático e Sportivo de Cascais) alcançou a final com o exercício de equilíbrio, ao terem-se classificado em quarto lugar, com 27.690 pontos.

Autor: Lusa