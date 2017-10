Continuar a ler

O primeiro português a entrar na água esta quarta-feira foi Daniel Fonseca, campeão nacional de bodyboard, que dominou o seu 'heat' do início ao fim e obteve mesmo a melhor pontuação do dia com 16,47 pontos. Seguiu-se a representante lusa no boyboard feminino, a ainda júnior Teresa Padrela, também a vencer o seu 'heat'. Os dois portugueses seguem assim para a final do quadro principal da respetiva categoria."Com a subida do mar, os bodyboarders portugueses ganham vantagem devido à sua superioridade técnica, e isso foi especialmente visível na excelente prestação do Daniel. Estamos a um passo da finalíssima da competição, onde acredito que iremos contar com o Daniel e com a Teresa", comentou Nuno Trovão, selecionador nacional de bodyboard.Na categoria de surf open, Tomás Fernandes também ganhou o 'heat' e Guilherme Fonseca apurou-se igualmente. A tendência vitoriosa estendeu-se a Pedro Henrique, enquanto que Eduardo Fernandes só chegou ao apuramento a poucos minutos do fim.David Raimundo, selecionador nacional, considera que "os atletas estiveram perfeitos". "Sob condições extremas de frio, vento e com o mar desordenado, todos conseguiram adaptar-se e avançar para a fase seguinte. Amanhã apenas competem as surfistas femininas, pelo que o resto da nossa seleção pode recarregar baterias". selecionador não esconde que a seleção está mais perto do grande objetivo: "Estamos muito focados em sermos campeões da Europa", disse ainda.Na quinta-feira, competem as meias-finais do quadro principal de surf feminino. Portugal conta já com João Dantas na final principal de 'longboard'.