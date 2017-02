Portugal fechou este domingo a sua participação na Taça do Mundo de ginástica de trampolins, disputada em Baku, no Azerbaijão, com uma medalha de prata e duas de bronze.Na disciplina de tumbling, Raquel Pinto foi medalha de prata, enquanto nos trampolins Diogo Abreu, em singulares masculinos, e a dupla feminina formada por Sílvia Saiote e Beatriz Martins, alcançaram medalhas de bronze.O par masculino Diogo Ganchinho/Diogo Abreu terminou a prova no oitavo posto.

Autor: Lusa