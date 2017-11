Portugal garantiu esta sexta-feira mais três finais no Campeonato do Mundo de ginástica de trampolins, num dia em que Pedro Ferreira, Diogo Abreu e Diogo Ganchinho foram quintos classificados na final por equipas de trampolim masculino. Em Sófia, na Bulgária, o conjunto nacional manteve a quinta posição da qualificação, ao somar 125.820 pontos na final.O quinto posto foi a tendência portuguesa no segundo dia dos Mundiais de ginástica de trampolins, já que Ana Rente e Beatriz Martins alcançaram essa mesma posição para se apurarem para a final de trampolim sincronizado feminino. As ginastas lusas foram quintas entre 24 pares, com 86.950 pontos, o mesmo lugar ocupado por Diogo Abreu e Diogo Ganchinho na vertente masculina. O duo nacional somou 91.900 pontos para aceder à final de trampolim sincronizado masculino.Portugal conseguiu ainda um lugar na final por equipas na especialidade duplo mini-trampolim feminino, com Beatriz Peng, Mafalda Brás, Sara Sousa e Inês Martins a serem também quintas, com um total de 196.600 pontos.

Autor: Lusa