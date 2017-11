Continuar a ler

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Ginástica realça que o quinteto de ginastas hoje em prova alcançou "os mínimos para integrar o Projeto Olímpico Tóquio 2020" e fez um "balanço muito positivo" da participação lusa na 32.ª edição do Mundial.



A equipa feminina de duplo mini trampolim (DMT), constituída por Inês Martins, Mafalda Brás, Beatriz Peng e Sara Sousa, conquistou no sábado a medalha de bronze , a única da prova para Portugal e "um grande feito para a ginástica nacional", considerou a federação.

O campeonato do Mundo de ginástica de trampolins terminou, em Sófia, com a participação de cinco ginastas portugueses, sendo que a comitiva regressa a Portugal com uma medalha, conquistada no sábado.No último dia, nenhum atleta luso conseguiu alcançar as finais, com Ana Rente a terminar a semi-final de trampolim individual no 11.º lugar e Beatriz Martins no 19.º posto. Na vertente masculina, Diogo Ganchinho foi 16.º, Pedro Ferreira 17.º e Diogo Abreu 18.º.

Autor: Lusa