A Federação de Ginástica de Portugal (FGP) fechou o ano de 2016 no 2.º lugar do ranking da Federação Internacional de Ginástica (FIG). É melhor posição alguma vez alcançada por Portugal, que foi apenas batido pela Alemanha. China, Japão ou Grã-Bretanha, apesar de todo o seu historial na modalidade, ficaram para trás.

O ranking da FIG mede parâmetros que vão desde a eficácia administrativa, à capacidade organizativa, passando pela vertente desportiva. "O 2.º lugar atribuído a Portugal no ranking da FIG em 2016 enche-nos naturalmente de satisfação e orgulho. É o reconhecimento do trabalho desenvolvido por toda a comunidade gímnica portuguesa desde os clubes e Associações Territoriais até aos treinadores, ginastas e juízes, sem esquecer as famílias dos ginastas", sublinhou João Paulo Rocha, presidente da FGP.

Continuar a ler

No ano de 2016 assistiu-se a um crescimento da ginástica em Portugal, registando-se um total de 17.600 filiados na época desportiva 2015/2016, sendo este o maior número de filiados de sempre. E as previsões são novo aumento: até ao final de 2017 o número de praticantes das oito disciplinas tuteladas pela FGP deverá rondar os 20 mil. Além disto, no ciclo olímpico 2013-2016 os ginastas portugueses conquistaram 159 medalhas, das quais 37 foram de ouro. Igualmente os melhores resultados de sempre.

"Sendo a melhor classificação de sempre alcançada neste ranking, constitui-se simultaneamente como um estímulo para continuarmos a desenvolver a ginástica no nosso país afirmando-a além-fronteiras, mas também um forte indicador de que estamos no caminho certo. É com convicção que afirmo que se todos os agentes gímnicos continuarem a emprestar a determinação e competência ao desenvolvimento da Ginástica tal como até agora, o futuro nos trará sempre alegrias e recompensas que nos motivarão a alcançarmos patamares de excelência", salientou João Paulo Rocha.

Melhores do Mundo em Portugal

O bronze alcançado pelo par português constituído por João Martins e Carolina Dias, na Taça do Mundo de Ginástica Acrobática que decorreu no passado fim de semana na Maia, foi um excelente começo para a nova época internacional.

Este ano, Portugal será ainda palco de mais cinco grandes competições: Taça do Mundo de Ginástica Rítmica (11 a 14 de maio, em Portimão); Taça do Mundo de Aeróbica (25 a 28 de maio, em Cantanhede); Torneio Internacional de Ginástica Artística Masculina e Feminina (15 a 18 de junho, em Guimarães); Taça do Mundo de Ginástica Acrobática (8 a 10 de setembro, em Lisboa); e Taça do Mundo de Trampolins (29 de setembro a 1 de outubro, em Loulé). Eventos que irão trazer os melhores do Mundo de cada disciplina ao nosso país.



Destaque ainda para a Festa Nacional de Ginástica, o maior evento desportivo realizado em Portugal, que reúne mais de 3.400 participantes e que este ano decorre entre 30 de junho e 2 de julho. A edição deste ano contará com a participação internacional da Rússia, Eslovénia e Letónia.