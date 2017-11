Continuar a ler

O Mundial de ginástica de trampolins decorre até domingo, em Sófia, na Bulgária. Raquel Pinto qualificou-se para a final do tumbling ao somar 66.000 pontos, enquanto Diogo Ganchinho, Diogo Abreu, Pedro Ferreira e Ricardo Santos foram quintos classificados, com 332.665 pontos, entre 18 seleções em prova, tendo garantido um lugar na final por equipas.Na meia-final de trampolim individual feminino, vai estar Ana Rente, depois de Mariana Carvalho e Sílvia Saiote terem falhado o acesso à fase seguinte.No setor masculino, Pedro Ferreira, Diogo Abreu e Diogo Ganchinho saltaram para a semi-final de trampolim, com Ricardo Santos a ser o único a ficar pelo caminho.O Mundial de ginástica de trampolins decorre até domingo, em Sófia, na Bulgária.

Portugal garantiu hoje a presença em duas finais do Mundial de ginástica de trampolins, com Raquel Pinto a qualificar-se no tumbling feminino e Diogo Ganchinho, Diogo Abreu, Pedro Ferreira e Ricardo Santos a apurarem-se para a de equipas.No primeiro dia de provas, em Sófia (Bulgária), a representação nacional esteve em destaque, já que além das duas finais também assegurou cinco semifinais.

