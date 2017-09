Continuar a ler

"A cabeça não estava muito no sitio hoje de manhã, foi difícil arrancar, mas, depois, endireitei um bocadinho e segurei o score até final. E aqueles birdies para acabar foram bons", disse.



Ricardo Melo Gouveia, que também marcou 69 pancadas na primeira volta ao Oceânico Victória (par 71), reconheceu que não esteve bem no jogo comprido, que irá treinar hoje à tarde para a volta de sexta-feira.



"O menos positivo do dia foram os dois últimos buracos. Tenho que trabalhar umas coisas à tarde no campo de treino, espero melhorar o que estou a fazer mal jogo comprido", afirmou, após entregar um cartão com quatro birdies e dois bogeys.



Os dois portugueses que disputam o principal circuito europeu de golfe, Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia, terminaram esta quinta-feira com 69 pancadas a primeira volta do Portugal Masters, e estão empenhados em melhorar o resultado na sexta-feira.Filipe Lima, que marcou quatro birdies (uma pancada abaixo do par) e dois bogeys (uma acima), admitiu não ter arrancado da melhor forma, porque "a cabeça não estava muito bem", mas mostrou-se satisfeito com a parte final da volta, que concluiu com duas pancadas abaixo do par.

Autor: Lusa