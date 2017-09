Continuar a ler

Ricardo Melo Gouveia concluiu a volta de hoje com 65 shots, o melhor resultado dos quatro dias, marcando um eagle (duas pancadas abaixo), cinco birdies (uma abaixo) e um bogey (uma acima)."O birdie no 11, mas principalmente o eagle no 12 foram a melhor altura do meu jogo, estava a meter bons puts. Sabia que tinha hipótese de subir na tabela e se calhar tentar sair daqui com a vitoria, acabou não acontecer, mas acabou por não acontecer porque comecei o dia muito atrás", disse.Com quatro torneios por disputar, Melo Gouveia ainda não sabe se o resultado conseguido na 11.ª edição do Portugal Masters, prova na qual foi 22.º no ano passado, lhe garantirá a continuidade no circuito europeu no próximo ano."Não sei se salvou [o cartão do european tour], mas dou um grande passo para o meu objetivo, que é garantir o cartão para o próximo ano", afirmou o jogador.Filipe Lima, que na volta de hoje marcou 67 pancadas, com cinco birdies e um bogey, também fez um balanço positivo da participação no torneio, que este ano teve um número recorde de 11 jogadores portugueses, dos quais apenas dois passaram o cut."Só pode ser positivo [o balanço], é verdade que podia ter feito um ou dois menos hoje, mas não vou estar a queixar-me, foi um torneio fantástico", disse o jogador, que, juntamente com Melo Gouveia, representou Portugal nos Jogos Olímpicos Rio'2016.Lima, que no próximo ano tenciona deixar França para viver em Portugal, disse estar "contente" com o resultado e, sobretudo, com o que o mesmo representa para o golfe português."Estou contente, e estou contente também pelo golfe português, ter dois resultados assim, o meu e o do Ricardo, é a prova de que a federação e a PGA Portugal estão a fazer um muito bom trabalho. Vou continuar a apoiar isso, porque acho que temos possibilidade de ter ainda melhores campeões", referiu.O jogador luso admitiu ter jogado bastante melhor a partir do buraco 10: "Comecei a atacar mais as bandeiras a partir do 10 e aí fiz quatro birdies quase seguidos, estava à espera de mais, mas não aconteceu."O dinamarquês Lucas Bjerregaard venceu o torneio, com o agregado de 264 pancadas (-20 Par), impondo-se por quatro shots ao escocês Marc Warren, que foi segundo, e por cinco aos ingleses Graeme Storm e Eddie Pepperell, que concluíram empatados no terceiro lugar, com 269.