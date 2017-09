Continuar a ler

O detentor do troféu, o irlandês Padraig Harrington concluiu a primeira volta no grupo dos classificados no 16.º lugar com 67 pancadas, tal como o australiano Richard Green, que triunfou no Portugal Masters em 2010.Entre os portugueses, que este ano atingem o número recorde de 13, os dois representantes lusos no principal circuito europeu de golfe seguem empatados no lugar 41 com 69 pancadas e ambos se mostraram esperançados em passar o 'cut' do torneio, que distribui prémios de dois milhões de euros.Lima e Melo Gouveia, que disputaram a volta durante a manhã, entregaram ambos cartões com quatro 'birdies' e dois 'bogeys'. Já o campeão nacional Hugo Santos ocupa a posição 69, com 70 pancadas, enquanto Miguel Gaspar segue no lugar 88 com 71 'shots'.Num 'field' de 144 jogadores, há nove portugueses abaixo da posição 100, com Tomás Santos Silva e os amadores Tomás Gouveia e Vítor Lopes a partirem para a volta de sexta-feira com 73 pancadas, na posição 111.Pedro Figueiredo segue no lugar 137, com 75 pancadas, depois de uma volta pouco conseguida, na qual marcou dois 'birdies', quatro 'bogeys' e um duplo 'bogey' (duas acima) no buraco 18. Atrás de Pedro Figueiredo seguem ainda João Ramos, Tiago Cruz e Tiago Rodrigues com 77, 78 e 79 pancadas, respetivamente.A segunda volta do único torneio português do calendário da primeira divisão do golfe europeu tem início às 7h40 de sexta-feira.