Continuar a ler

Na volta de quinta-feira, o golfista português, que no fim de semana passado terminou na 16.ª posição o KLM Open, marcou 69 pancadas, seguindo assim com um agregado de 135 pancadas."Nos primeiros buracos segurei um bocadinho e depois no final sabia que podia conseguir. A cabeça esteve bem desde o principio e isso foi fantástico", afirmou Filipe Lima, que, ainda com a volta a decorrer, subiu do 41.º para o 14.º posto da classificação geral.Filipe Lima, que está à porta do top 10, diz que os objetivos para as voltas decisivas são chegar mais perto da liderança: "A primeira meta está conseguida, agora tenho a segunda que é chegar mais perto dos líderes."Ricardo Melo Gouveia, que no ano passado foi o único português a passar o cut, terminou hoje a volta com um agregado de 136 pancadas, seguindo no 19.º lugar da classificação.Na segunda volta, Melo Gouveia entregou um cartão com 67 shots, marcando dois bogeys nos primeiros nove buracos, e seis 'birdies', cinco dos quais nos últimos nove."Hoje [sexta-feira], o jogo saiu mais fluido, ontem [quinta-feira], entrei um pouco nervoso. Nos segundos nove libertei-me e acabei bastante bem", considerou o jogador, admitindo que ainda é "prematuro falar num lugar no top 10", depois de em 2016 ter sido 22.º classificado no Portugal Masters.Fora das duas voltas decisivas, por não terem conseguido ultrapassar o cut, que fechou nas 139 pancadas, ficaram 11 jogadores portugueses: Pedro Figueiredo, Tomás Santos Silva, Hugo Santos, João Carlota, Miguel Gaspar, Tomás Bessa, João Ramos, Tiago Cruz e Tiago Rodrigues e os amadores Vítor Lopes e Tomás Gouveia.O italiano Nino Bertasio lidera o torneio, com um agregado de 130 pancadas (12 abaixo), depois de ter marcado 65 shots em cada uma das voltas disputadas, seguido de uma dupla formada pelo norueguês Lucas Bjerregaard e pelo escocês Marc Warren, que seguem com um agregado de 131.