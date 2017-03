Continuar a ler

Para o último dia estava guardada uma etapa de Distância Longa, em sistema de Chasing Start, com os atletas a partirem em função da soma dos tempos alcançados nas três etapas anteriores. Assim, Thierry Gueorgiou (Kalevan Rasti) foi o primeiro a estar presente na floresta, gerindo os 1:03 de vantagem sobre o seu adversário mais direto, Olav Lundanes (Paimion Rasti). A verdade é que Gueorgiou conseguiu suportar a pressão imposta pelo Campeão do Mundo de Distância Longa em título e ainda ganhar 1:40 a Lundanes, vencendo o escalão de Homens Super Elite com o tempo de 1:17:18. Lundanes viria a ser o segundo classificado a 2:43 do vencedor, enquanto o sueco Johan Runesson concluiu na terceira posição com o tempo de 1:20:46, após ter sido o mais rápido na derradeira etapa. Com este resultado, Gueorgiou alcançou a sua sexta vitória no Portugal O' Meeting.No escalão de Damas Elite, Simone Niggli (OK Tisaren) tinha a tarefa muito mais facilitada, já que a vantagem sobre Eva Jurenikova (Halden SK), a segunda classificada à partida para a derradeira etapa, era superior a seis minutos. Tal como Gueorgiou, também Simone Niggli não fez uma prova limpa, mostrando-se hesitante na abordagem a alguns pontos, mas no final a diferença entre ambas viria a exceder os oito minutos, com Simone Niggli a registar 1:06:22 contra 1:15:01 de Jurenikova e a chegar à sétima vitória no Portugal O' Meeting. Karoliina Sundberg (Lynx) foi a terceira classificada a 13:03 da vencedora. No escalão de Homens Elite, Rafal Podzinski concluiu a prova com uma diferença de 18:17 sobre Timon Schweizer (Individual SUI), o segundo classificado. No terceiro lugar classificou-se Ken Peeters (OK Linné) com o tempo de 1:46:01.1. Thierry Gueorgiou (Kalevan Rasti) 1:17:18 (+ 00:00)2. Olav Lundanes (Paimion Rasti) 1:20:01 (+ 02:43)3. Johan Runesson (Tampereen Pyrintö) 1:20:46 (+ 03:28)4. Frederic Tranchand (Paimion Rasti) 1:20:49 (+ 03:31)5. Gustav Bergman (OK Ravinen) 1:26:18 (+ 09:00)1. Simone Niggli (OK Tisaren) 1:06:22 (+ 00:00)2. Eva Jurenikova (Halden SK) 1:15:01 (+ 08:39)3. Karoliina Sundberg (Lynx) 1:19:25 (+ 13:03)4. Tessa Strain (IL Tyrving) 1:32:14 (+ 25:52)5. Johanna Öberg (OK Linné) 1:34:41 (+ 28:19)1. Rafal Podzinski (PNT) 1:27:10 (+ 00:00)2. Timon Schweizer (Individual SUI) 1:45:27 (+ 18:17)3. Ken Peeters (OK Linné) 1:46:01 (+ 18:51)4. Emil Andersson (Ärla IF) 1:46:12 (+ 19:02)5. Pavel Novikov (MO Yakhroma) 1:55:01 (+ 27:51)