Simone Niggli, estrela maior da Orientação mundial, estará no 'Portugal O'Meeting' 2017. Alcançou 23 títulos mundiais, 10 títulos europeus e 9 taças do Mundo e é unanimemente considerada a melhor orientista de todos os tempos e uma verdadeira embaixadora do desporto da floresta.Ao escolher Portugal no Inverno, Simone Niggli está de volta ao POM, para recordar "os bons velhos tempos" e, estamos certos, espalhar a sua classe pelos terrenos de Alter do Chão, Crato e Portalegre.Recorde-se que Simone Niggli venceu a competição por seis vezes, primeiramente em 2002 e, mais recentemente, por cinco vezes consecutivas, nas edições de 2010 a 2014.Neste momento, o número de inscrições está nos 1116 concorrentes de 34 Países. Além de Simone Niggli, a sueca Helena Jansson é uma forte presença na Elite Feminina.No lado masculino, Gustav Bergman e Albin Ridefelt (Suécia), Lucas Basset e Thierry Gueorgiou (França), Baptiste Rollier (Suíça) e Milos Nykodym (República Checa) são os maiores nomes até agora.