A Espanha acabou por garantir um título, que no ano passado tinha sido conquistado por Portugal, com o triunfo de Ariana Sánchez e Marta Ortega sobre Filipa Mendonça e Catarina Nogueira, por 6-2, 6-3.



Este encontro foi uma reedição da final de pares femininos, igualmente ganha pela dupla espanhola, que venceu Filipa Mendonça e Catarina Nogueira, por 6-1, 6-2.



Numa final inteiramente espanhola, Álvaro Cepero e Aday Santana venceram a final de pares masculinos, ao derrotarem Willy Lahoz e Alex Ruiz, por 7-6, 6-0.



A seleção portuguesa perdeu a final feminina dos Europeus por equipas de padel, ao ser derrotada pela Espanha, que conquistou os três títulos disputados até ao momento no Clube de Ténis do Estoril.No primeiro encontro da final por equipas, Sofia Araújo e Kátia Rodrigues perderam claramente o primeiro set, mas obrigaram a um tie break no segundo, acabando por perder com Teresa Navarro e Victoria Iglesias, por 6-1, 7-6.

Autor: Lusa