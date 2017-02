A cidade de Baku, no Azerbaijão, recebe este sábado e domingo o primeiro evento internacional de Ginástica de Trampolins que conta com participação portuguesa este ano.A delegação nacional para a prova da Taça do Mundo é composta por nove ginastas: Diogo Abreu, Diogo Ganchinho, Ricardo Santos, Tiago Lopes, Beatriz Martins, Sílvia Saiote, Mariana Carvalho e Nicole Pacheco (Trampolins); e Raquel Pinto (Tumbling).Na comitiva seguiram ainda os treinadores Carlos Matias, Luís Santos e Luís Rosa Nunes, o fisioterapeuta Pedro Antunes e os juízes Sara Piscarreta e João Ferreira.