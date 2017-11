Continuar a ler

Diante do par que, esta manhã, se coroou campeão europeu no Clube de Ténis do Estoril, o duo luso lutou, mas acabou derrotado por 6-2 e 6-4.A vitória de Aday Santana e Álvaro Cepero deu o ponto decisivo à Espanha, que tinha iniciado a final com o triunfo de Paquito Navarro e Juan Martín Díaz, que foi número um mundial durante 13 anos.A dupla espanhola impôs-se a Vasco Pascoal e João Bastos, com os parciais de 6-1 e 6-4, no primeiro encontro dos três da final masculina do Europeu de padel.A seleção nacional masculina, que ainda tem de cumprir o terceiro jogo frente a Espanha, conseguiu o seu melhor resultado de sempre nos Campeonatos da Europa de padel. Em 2009, também no Clube de Ténis do Estoril, os portugueses tinham sido terceiros classificados.A Espanha dominou por completo as finais hoje disputadas, roubando também o título europeu feminino a Portugal. Em duplas, Ariana Sánchez e Marta Ortega bateram as portuguesas Filipa Mendonça e Catarina Nogueira, por 6-1 e 6-2, na vertente feminina, enquanto na masculina Cepero e Santana venceram os compatriotas Willy Lahoz e Alex Ruiz, por 7-6 e 6-0.