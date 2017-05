Continuar a ler

Na prova feminina, vencida pela francesa Pauline Ado, Teresa Bonvalot chegou às meias-finais, fase em que foi eliminada pela costarriquenha Leilani McGonagle e pela sul-africana Bianca Buitendag. Carol Henrique 'caiu' na ronda anterior, num 'heat' ganho por Bonvalot."Este foi um dia muito positivo para a seleção. Continuamos na luta para atingir os objetivos a que nos propusemos. A Teresa conquistou um ótimo quinto lugar e o Guilherme e o Pedro passaram os 'heats' com distinção. Resta-nos agora dedicar a nossa atenção à competição masculina uma vez que a feminina terminou com um calendário de prova, no mínimo, discutível, e fazer os possíveis para atingir bons resultados para Portugal", afirmou o presidente da Federação Portuguesa de Surf, João Aranha, em declarações à assessoria da imprensa do organismo.