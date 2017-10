Continuar a ler

Há mais de duas décadas que o COP, que esta sexta-feira esteve representado em Tarragona pelo presidente, José Manuel Constantino, pelo secretário-geral, José Manuel Araújo, e pelo diretor-geral, João Paulo Almeida, tentava integrar Portugal na CIJM.



Portugal foi esta sexta-feira aceite como membro de pleno direito do Comité Internacional dos Jogos Mediterrâneos (CIJM), anunciou o Comité Olímpico de Portugal (COP).Em comunicado, o COP revelou que a Assembleia Geral do CIJM, reunida hoje em Tarragona (Espanha), aprovou a entrada de Portugal no seio da organização, "permitindo que possa desde já participar integralmente nos Jogos Mediterrâneos, a realizar no próximo ano naquela cidade espanhola, envolvendo cerca de 4 mil atletas, em 31 modalidades, em representação de 27 países".

Autor: Lusa