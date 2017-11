Continuar a ler

As francesas Alix Collombo e Jessica Ginier adiantaram a sua seleção, ao imporem um duplo 6-1 à dupla Ann Rosslund/Marie Andersson, mas as suecas Sofia Ardvidsson e Antonette Anderson conseguiram nivelar os quartos de final com um triunfo também por 6-1 e 6-1 sobre Elodie Damiano e Léa Godalier.



No encontro decisivo, Audrey Casanova e Laura Clergue deram o ponto decisivo à França, ao derrotarem Asa Eriksson e Anna Svedenhov, pelos parciais de 6-4 e 6-2.



A França vai defrontar Portugal nas meias-finais femininas dos Campeonatos Europeus de Padel, depois de ter derrotado a Suécia por 2-1 nos quartos de final da competição.A seleção feminina portuguesa, que se apurou para as meias-finais na quarta-feira, ao vencer a Grã-Bretanha, por 3-0 , ficou esta quinta-feira a conhecer a sua adversária na próxima fase, depois de a França ter derrotado a Suécia no embate que decorreu no Clube de Ténis do Estoril.

Autor: Lusa