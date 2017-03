Continuar a ler

No comunicado, Ricardo da Silva Oliveira refere que a decisão de atribuir a organização a Portugal vem ao encontro dos esforços da federação "de colocar Portugal no mapa dos eventos internacionais de relevo".



Em novembro do ano passado, Portugal organizou o Campeonato do Mundo de padel, nas categorias de pares e equipas.

Portugal vai organizar este ano, em novembro, a 9.ª edição do Campeonato da Europa de padel por equipas, anunciou esta sexta-feira a federação portuguesa da modalidade, sem referir o local do evento."Recebemos hoje a carta oficial de Federação Internacional de Padel informando-nos que a nossa candidatura foi vencedora", refere um comunicado do presidente da federação portuguesa da modalidade, acrescentando que Portugal competia com "uma candidatura muito forte, da Finlândia".

