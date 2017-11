As Seleções portuguesas voltaram ontem a somar triunfos arrasadores na segunda jornada da fase de grupos do Campeonato da Europa da modalidade, que se disputa no Clube de Ténis do Estoril até ao próximo sábado.

A Seleção feminina, que defende o título europeu alcançado em 2015, derrotou a Grã-Bretanha por 3-0 e passou diretamente às meias-finais de amanhã, por ser a 1ª classificada do Grupo A.

